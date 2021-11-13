Бадюков назвал Мичкова будущим мирового хоккея

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Российский хоккейный эксперт Алексей Бадюков отреагировал на лакросс-гол в ворота сборной Швеции (2:4) в матче Кубка Карьяла от 16-летнего российского хоккеиста Матвея Мичкова.
Бадюков назвал Мичкова будущим мирового хоккея
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«Матвей — это будущее мирового хоккея. Я прекрасно знаю его и его отношение к профессии. У меня нет опасений в преждевременных дифирамбах в его честь. Сегодня он вошёл в историю. О нём давно уже говорит весь мир. Желаю, чтобы он во благо нашей страны и отечественного хоккея стал самым лучшим. Матвей имеет фанатизм от хоккея. У него большие внутренние задачи. Он прекрасно понимает всю ответственность перед родителями, перед собой и перед страной», — цитирует Бадюкова «Спорт-Экспресс».

11 ноября 2021 года 16-летний форвард сыграл за сборную России в матче против Финляндии (0:3) и стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды.

Ранее Каменский заявил, что большое внимание болельщиков и журналистов может негативно сказаться на Мичкове.

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