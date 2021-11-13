Каменский: большое внимание болельщиков и журналистов может негативно сказаться на Мичкове

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Советник главного тренера олимпийской сборной России по хоккею Валерий Каменский прокомментировал лакросс-гол в ворота команды Швеции (2:4) от 16-летнего российского хоккеиста Матвея Мичкова.
Каменский: большое внимание болельщиков и журналистов может негативно сказаться на Мичкове
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«Будем надеяться, что Мичков станет звездой русского хоккея. Для этого надо ещё много работать. Парень талантливый, против этого никто не скажет. Молодец, забросил шайбу, желаю в дальнейшем, чтобы их было больше. Это начало его карьеры, всё будет зависеть от него. Большое внимание болельщиков и журналистов может негативно на нём сказаться, однако размеры влияния зависят от него. Если человек устойчивый, то он будет играть в хоккей и радовать нас своими результатами», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

На Кубке Карьяла Мичкову покорились сразу два исторических достижения. В матче с Финляндией (0:3) 16-летний форвард стал самым молодым дебютантом в истории национальной команды, а в поединке со шведами — самым юным автором заброшенной шайбы.

Ранее Россия уступила Швеции в матче Кубка Карьяла.

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