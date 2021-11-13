Россия уступила Швеции в матче Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче первого этапа Евротура.

Игра, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счётом 4:2 в пользу «тре крунур».

В составе российской команды шайбы забросили Матвей Мичков (22-я минута) и Артём Галимов (26-я).

У шведов отличились Антон Бенгтссон (19-я), Карл Клингберг (24-я, 47-я), Антон Ландер (35-я).

Мичков в возрасте 16 лет 339 дней стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР.

Ранее сообщалось, что Россия с сухим счётом проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла.