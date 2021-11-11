Россия с сухим счётом проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура.

Игра, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Суоми.

Все шайбы финны забросили в большинстве. Отличились Харри Песонен (28-я минута), Миро Аалтонен (32-я), Валттери Филппула (48-я).

Дебютную игру провёл за национальную команду Матвей Мичков, который в возрасте 16 лет 11 месяцев 2 дней стал самым юным хоккеистом, появлявшимся на льду в составе сборной России или СССР. Предыдущим обладателем достижения был голкипер Владислав Третьяк, который дебютировал в возрасте 17 лет 7 месяцев 8 дней.

Ранее сообщалось, что Мичков побьёт рекорд Овечкина в сборной России, став самым молодым игроком.