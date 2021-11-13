Тренер сборной Швеции признался, что был впечатлён шайбой Мичкова

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев после матча Кубка Карьяла с Россией (4:2) оценил игру 16-летнего форварда команды соперника Матвея Мичкова.

Мичков забросил шайбу в стиле «лякросс» в ворота шведской сборной.

«Я был впечатлен этой шайбой. Подобные голы тяжело забивать, не так много хоккеистов могут это делать. Не думаю, что более возрастные игроки соперника злятся из-за этого. Если тебе 16, 25 или 30 лет, ты пытаешься выиграть матч, ни о чём больше не думая. Думаю, что у россиян такая же ситуация. Мы видели подобные голы раньше, их часто забивают в Америке. Те, кто так делает, — особенные игроки», — цитирует тренера ТАСС.

Ранее вратарь сборной Швеции прокомментировал пропущенную шайбу от Мичкова.