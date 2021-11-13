Вратарь сборной Швеции прокомментировал пропущенную шайбу от Мичкова

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Вратарь сборной Швеции Густав Линдваль назвал незабываемой шайбу форварда российской национальной команды Матвея Мичкова в его ворота в матче второго тура Кубка Карьяла.
Вратарь сборной Швеции прокомментировал пропущенную шайбу от Мичкова
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«Я видел, как шайба оказалась слева от меня. Всё произошло довольно быстро, это ещё долго будешь помнить. Пропущенной шайбой не разочарован. У этого парня огромное мастерство, он может стать отличным хоккеистом в будущем. Но гол незабываемый. Мило, что ты стал частью такой истории. Нет, я не разозлился, пропустив такую шайбу. Это хоккей, а она действительно хороша», — цитирует слова Линдваля ТАСС.

Мичков забросил шайбу в возрасте 16 лет 11 месяцев и четырёх дней, став самым юным автором заброшенной шайбы в истории сборной России.

Ранее Третьяк отреагировал на лакросс-гол Мичкова в матче Кубка Карьяла со Швецией.

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