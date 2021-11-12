Зубов будет руководить сборной России по хоккею в матче Кубка Карьяла со Швецией

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Сергей Зубов будет исполнять обязанности главного тренера сборной России по хоккею в матче с национальной командой Швеции в рамках второго тура Кубка Карьяла.
Зубов будет руководить сборной России по хоккею в матче Кубка Карьяла со Швецией
  • Reuters

Руководивший российской командой в матче с финнами Олег Браташ покинул расположение сборной по семейным обстоятельствам.

«К сожалению, мне надо было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома. Я остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла уже передал нашему тренерскому штабу. Мои обязанности будет выполнять Сергей Александрович Зубов. Он будет осуществлять общее управление игрой, форвардами и большинством. Александр Титов будет отвечать за защитников, а тренер Юрий Жданов — за контроль смен. Наша команда продолжает подготовку в штатном режиме к матчам против сборных Швеции и Чехии», — цитирует Браташа РИА Новости.

Встреча сборных России и Швеции пройдёт 13 ноября, начало матча — в 15:00 мск.

Ранее Третьяк высказался о поражении России от Финляндии.

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