Третьяк о поражении России от Финляндии: международный уровень выше, чем в КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение национальной команды от Финляндии (0:3) в стартовом матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.

«Всё-таки международный уровень выше, чем уровень чемпионата страны. В КХЛ есть свои матчи, усталость, травмы, а тут другой хоккей», — цитирует Третьяка ТАСС.

При этом он считает правильным решение обкатывать на матчах Евротура молодёжь. По его словам, нужно использовать хотя бы одно звено, состоящее из молодых хоккеистов, однако на Кубке Первого канала уже точно будет выступать основная команда, так как это будет незадолго до Олимпиады.

«В Праге на Чешских играх у нас будет сильнейший состав к чемпионату мира, а именно на этом турнире надо обыгрывать молодёжь. Похвалил вратаря Дмитрия Шугаева — он здорово сыграл. Сказал им: «Вам дали шанс сыграть на таком уровне. Если в следующем матче справитесь с удалениями и ошибками, то будет совершенно другая игра», — добавил Третьяк.

Ранее сообщалось, что Россия с сухим счётом проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла.