Чудо-гол Мичкова, ошибки в обороне и проблемы с большинством: как Россия уступила Швеции на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на Кубке Карьяла в рамках Евротура. Отечественная команда, которую вместо Олега Браташа временно возглавил Сергей Зубов, уступила Швеции со счётом 2:4. Матч запомнился дебютной шайбой 16-летнего Матвея Мичкова, которую он забросил в стиле «лакросс», точным броском Артёма Галимова, непростительными ошибками в обороне и неудачными розыгрышами большинства.

Сухое поражение сборной России от Финляндии на старте Кубка Карьяла оставило не самое приятное впечатление, но было вполне закономерным. Хозяева первого этапа Еврохоккейтура набрали состав, который не стыдно будет взять на постолимпийский чемпионат мира в 2022 году, в то время как отечественная команда приехала на турнир за подготовкой в боевых условиях к молодёжному первенству планеты. В такой ситуации любой результат, даже отрицательный, всё равно нёс в себе ценную информацию для тренерского штаба.

Однако исполняющему обязанности наставника российской команды Олегу Браташу завершить этот эксперимент не удалось. На следующий день после матча с финнами он был вынужден покинуть расположение сборной по семейным обстоятельствам. Бразды правления достались Сергею Зубову, недавно закончившему работать в рижском «Динамо».

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Новый врио главного тренера первым делом вернул на вратарскую позицию Ярослава Аскарова. Браташ ещё до начала турнира обещал выпускать его на Кубке Карьяла, как это происходило в прошлом году, но в первом матче три шайбы от финнов пропустил Дмитрий Шугаев.

Заявка полевых игроков на игру со Швецией также претерпела изменения. Зубов поменял половину защитников и перетасовал все атакующие звенья. В первую очередь стоило отметить появление 16-летнего Матвея Мичкова во второй тройке с Артёмом Галимовым и Никитой Тертышным. Самому молодому хоккеисту в истории сборной России словно развязали руки, чтобы он получил больше игрового времени и чаще старался проявлять свой талант.

Шведы хоть и обыграли чехов в своей первой встрече, но такими же грозными соперниками, как финны, всё-таки не были. В их составе оказался всего один представитель КХЛ — голкипер СКА Ларс Юханссон. Но в игре с Россией он не участвовал, уступив место Густафу Линдваллю — одному из многих представителей шведского чемпионата.

Российская команда начала матч осторожно и не стремилась с первых же секунд закидывать чужие ворота шайбами. Даже после удаления Якоба де ла Роуза, поигравшего в трёх клубах НХЛ, инициатива всё равно оставалась за шведами. Аскарову даже пришлось пару раз вступать в игру, в то время как Линдвалль всё ещё ждал первых бросков в свою сторону. Пошли они только с середины периода, когда Мичков прорвался к чужим воротам. Главный талант российского хоккея переиграл голкипера в ближнем бою, но немного не попал в створ.

Под занавес стартовой 20-минутки численное преимущество возникло и у шведов из-за удаления Галимова. В целом у российской молодёжки неплохо получалось отбиваться от атак «тре крунур», но ей не хватило концентрации, чтобы доиграть период до конца. В ходе быстрой атаки шведов Антон Бенгтссон опередил Шакира Мухамадуллина и без труда расстрелял ворота Аскарова.

Если в этот момент кто-то в сборной России и поддался унынию, то это был точно не Мичков. С началом второго периода он снова стал активно досаждать шведам и в итоге сотворил настоящий шедевр. Подкараулив отскок от борта за чужими воротами, он положил шайбу на крюк клюшки и организовал лакросс-гол — редчайший для хоккея способ огорчить вратаря. Само собой, Мичков стал самым молодым в истории сборной автором гола.

МИЧКОООООООВ!!!!

Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021

Шведов такая дерзость по-настоящему разозлила. Они со всей силой обрушились на чужие владения и достаточно быстро снова повели в счёте. Опять российскую команду подвела игра в обороне — Аскаров отразил дальний бросок Калле Шелина, но на подборе оказался Карл Клингберг, свободно катавшийся по пятачку. Он забросил свою вторую шайбу на турнире. Но и россияне наконец-то поверили в свои силы: не прошло и полутора минут, как Сергей Телегин закинул шайбу вперёд, после чего Галимов перенаправил её в чужие ворота. Красивый гол позволил в очередной раз восстановить равновесие.

Но игра по счёту по-прежнему была чем-то недостижимым для российской команды. Ей стоило перевести дух, а возможно, и засушить матч до третьего периода, когда уже можно было бы решать вопрос о победителе встречи. Но подопечные Зубова пытались развить свой успех вместо того, чтобы зафиксировать его, а нарвались на ещё один ответный гол в исполнении Антона Ландера, причём снова в концовке периода. Шведы при этом точечно оказывали давление на соперников, не стесняясь порой прибегать к некрасивым приёмам — после сирены они чуть не спровоцировали Мичкова на драку, но тот не поддался эмоциям.

В третьем периоде сохранялись высокие скорости, но бросков стало гораздо меньше — всего десять на обе команды. У российской молодёжки был ещё один шанс отличиться в большинстве, но даже до опасных моментов дело уже не доходило. В ответ же шведы организовали ещё одну успешную атаку, позволившую Клингбергу оформить дубль. Он установил окончательный счёт в матче — 4:2 в пользу «тре крунур». В воскресенье россияне сыграют с чехами.