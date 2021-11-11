Пресс-служба СКА поздравила Мичкова с рекордом, использовав кадры из «Короля Льва»

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Пресс-служба санкт-петербургского СКА отреагировала на рекорд нападающего Матвея Мичкова в сборной России.
Пресс-служба СКА поздравила Мичкова с рекордом, использовав кадры из «Короля Льва»
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Российский форвард стал самым молодым игроком в истории национальной команды. В стартовом матче на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла — с Финляндией в составе сборной России Матвей Мичков дебютировал в возрасте 16 лет.

Он превзошел достижения Владислава Третьяка (17 лет 7 месяцев и 8 дней) и Александра Овечкина (17 лет 11 месяцев и 15 дней).

Пресс-служба СКА использовала кадры с мультфильма «Король Лев».

Ранее Мичков признался, что не ожидал получить поздравление от Овечкина.

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