Мичков признался, что не ожидал поздравления от Овечкина

Форвард сборной России Матвей Мичков отреагировал на обращение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который поздравил юного хоккеиста с дебютным вызовом в национальную команду.

«Это было неожиданно и очень приятно. Спасибо большое, что он уделил время, теперь я вдвойне буду настраиваться на завтрашнюю игру. Увидел это поздравление в соцсетях, когда отметили меня. Я слежу за всеми матчами НХЛ, за игроками, которые забрасывают. Вдвойне приятно, что россиянин забивает так много. За ним я слежу вдвойне. Дай бог, чтобы он побил рекорд Гретцки. Мы же готовимся к завтрашней игре, вкатились на тренировке, почувствовали финский лёд», — цитирует Мичкова ТАСС.

16-летний хоккеист 11 ноября может дебютировать за сборную России в матче Кубка Карьяла с Финляндией и побить рекорд, установленный Овечкиным, который провёл первый матч за сборную страны в 17 лет.

Ранее Овечкин поздравил Мичкова с вызовом в сборную России.