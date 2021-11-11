Мичков признался, что не ожидал поздравления от Овечкина

Короткая ссылка
Форвард сборной России Матвей Мичков отреагировал на обращение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который поздравил юного хоккеиста с дебютным вызовом в национальную команду.
Мичков признался, что не ожидал поздравления от Овечкина
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Это было неожиданно и очень приятно. Спасибо большое, что он уделил время, теперь я вдвойне буду настраиваться на завтрашнюю игру. Увидел это поздравление в соцсетях, когда отметили меня. Я слежу за всеми матчами НХЛ, за игроками, которые забрасывают. Вдвойне приятно, что россиянин забивает так много. За ним я слежу вдвойне. Дай бог, чтобы он побил рекорд Гретцки. Мы же готовимся к завтрашней игре, вкатились на тренировке, почувствовали финский лёд», — цитирует Мичкова ТАСС.

16-летний хоккеист 11 ноября может дебютировать за сборную России в матче Кубка Карьяла с Финляндией и побить рекорд, установленный Овечкиным, который провёл первый матч за сборную страны в 17 лет. 

Ранее Овечкин поздравил Мичкова с вызовом в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить