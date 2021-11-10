Овечкин: Мичков — молодец, побил мой рекорд

Российский форвард Национального хоккейного клуба (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на вызов нападающего санкт-петербургского СКА Матвея Мичкова в сборную России перед стартом Кубка Карьяла.

«Матвей, привет! Ови на связи. Хочу поздравить тебя с вызовом в национальную сборную России. Молодец, побил мой рекорд. Хочу пожелать тебе успехов, всего самого наилучшего. Работай, у тебя всё получится», — сказал Овечкин в Instagram комментатора Сергея Федотова.

16-летний Мичков собирается побить рекорд Овечкина, впервые сыгравшего за сборную России в возрасте 17 лет 11 месяцев 15 дней.

Ранее шайба и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Виннипег».