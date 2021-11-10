Шайба и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» по буллитам обыграть «Виннипег»

«Виннипег Джетс» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 3:2 по буллитам в пользу гостей.

26-летний российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился забитой шайбой и результативной передачей. Таким образом, он завершил матч с коэффициентом полезности «+1». В текущем сезоне он набрал 5 очков (3 + 2).

Ранее шайба Барабанова принесла «Сан-Хосе» победу над «Калгари».