Шайба и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» по буллитам обыграть «Виннипег»

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«Виннипег Джетс» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» по буллитам обыграть «Виннипег»
  • Reuters
  • © James Carey Lauder-USA TODAY

Встреча в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 3:2 по буллитам в пользу гостей.

26-летний российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился забитой шайбой и результативной передачей. Таким образом, он завершил матч с коэффициентом полезности «+1». В текущем сезоне он набрал 5 очков (3 + 2).

Ранее шайба Барабанова принесла «Сан-Хосе» победу над «Калгари».

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