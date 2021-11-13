Новая вершина: Овечкин вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ

Александр Овечкин забросил 742-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард «Вашингтона» отличился в матче с «Коламбусом», в котором также сделал одну голевую передачу. Он поднялся на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов лиги, обойдя Бретта Халла. До третьей строчки, которую занимает Яромир Ягр, россиянину не хватает всего 24 шайбы.

Александр Овечкин недолго делил с Бреттом Халлом четвёртую строчку в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Спустя четыре дня после того, как он забросил 741-ю шайбу и сравнялся с американским хоккеистом, россиянин отличился ещё раз в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Теперь его целью остаются только Уэйн Гретцки, Горди Хоу и Яромир Ягр.

Окончательно оставить Халла позади Овечкин мог ещё во время встречи с «Детройт Ред Уингз», проходившей накануне. Но в ней капитан «Вашингтон Кэпиталз» внезапно растворился на льду. Хоть он и записал на свой счёт передачу в моменте с голом Дмитрия Орлова, сам нападающий ни разу не был близок к тому, чтобы продолжить снайперскую гонку. Овечкин даже не нанёс ни одного броска в створ ворот — в последний раз это случалось с ним ещё до пандемии, с начала которой прошло 59 матчей. Россиянину не помог и выход на лёд в концовке встречи, когда хозяева выпустили шестого полевого игрока и оставили ворота пустыми.

Также по теме «Двигаемся дальше»: Овечкин вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ и отдал 600-ю передачу Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» забросил 741-ю шайбу и сравнялся по данному показателю с легендарным...

К голам Овечкина сейчас приковано особое внимание не только потому, что он покоряет одну из самых значимых вершин в истории хоккея. «Вашингтон» оказался в непростой ситуации, когда из-за травм выбыли сразу несколько основных форвардов команды — Ти Джей Оши, Никлас Бекстрём, Энтони Манта и Ник Дауд. Так что возможный спад в игре Овечкина мог бы неизбежно привести и к плохим результатам всей команды. Продолжать погоню за Гретцки он теперь не просто может, но и обязан, пока напарники не выйдут из лазарета.

Однако тревога болельщиков «Кэпиталз» оказалась ложной. На следующий день после не самой удачной игры Овечкина в Детройте «Вашингтон» приехал в гости к «Коламбусу». Команда Владислава Гаврикова и Егора Чинахова не играла до этого пять дней и явно соскучилась по хоккею. Уже на третьей минуте Шон Курали распечатал ворота Ильи Самсонова.

Но «Блю Джекетс» недолго вели в счёте. В середине первого периода Евгений Кузнецов отдал передачу под мощный бросок Овечкина слева. Он немного опоздал, чтобы войти в круг вбрасывания, но даже с такого приличного расстояния 36-летний россиянин оказался точен и забросил свою 742-ю шайбу в НХЛ и 12-ю в нынешнем сезоне.

В дальнейшем Овечкин ещё и помог Гарнету Хэтэуэю оформить дубль, приняв участие в моменте со вторым голом американца. Благодаря этому «Вашингтон» повёл со счётом 3:1, но всего за 70 секунд растерял всё своё преимущество. Гости вырвали победу только на предпоследней минуте, когда отличился Конор Шири с подачи Орлова. «Коламбус» снял вратаря, и у Овечкина появился реальный шанс на дубль, однако наладить стрельбу по пустым воротам россиянин не сумел. Впрочем, он и так был рад тому, что поднялся на четвёртое место в списке лучших снайперов лиги.

«Это многое для меня значит. Когда начинаешь играть в хоккей и оказываешься в НХЛ, то ты и представить себе не можешь, что окажешься в одной компании с такими именами. Это также особенный момент для моих родителей, моей жены, детей. Конечно, мы не очень хорошо начали матч. Соперники наседали очень здорово. Хорошо отработал Самсонов, он оставил нас в игре. Мы выполнили свою цель и идём дальше», — сказал Овечкин после матча.

На очередное достижение россиянина отреагировал и сам Бретт Халл. Он пожелал Овечкину не останавливаться и дальше оправдывать ожидания болельщиков.

«Алекс, поздравляю тебя с выходом на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов. Мой хороший друг Уэйн Гретцки всегда, когда сделает хороший удар в гольфе, говорит: «Нужно заслужить своё прозвище». Что ж, Алекс, ты полностью соответствуешь прозвищу Великая Восьмёрка — и даже больше. Ещё раз поздравляю, продолжай подниматься по этой лестнице, я желаю тебе только успеха. Так держать», — сказал Халл.

Следующей целью для Овечкина станет Яромир Ягр. В активе чешского форварда 766 голов в 1733 матчах НХЛ. Россиянину нужно забросить ещё 24 шайбы, чтобы сравняться с 49-летним хоккеистом, продолжающим играть по сей день. Вполне вероятно, что это произойдёт уже этой зимой. Также Овечкин продолжает погоню за Леоном Драйзайтлем — в последние дни хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» активизировался и сместил капитана «Вашингтона» с первого места в текущем сезоне. Российский нападающий проигрывает Драйзайтлю теперь две шайбы, хотя ещё недавно был впереди него.