«Двигаемся дальше»: Овечкин вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ и отдал 600-ю передачу

Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» забросил 741-ю шайбу и сравнялся по данному показателю с легендарным Бреттом Халлом. Капитан «Вашингтона» вышел на чистое первое место в списке лучших снайперов сезона, а также отдал 600-ю голевую передачу. По мнению главного тренера «Кэпиталз» Питера Лавиолетта, такого результата россиянину удалось достичь благодаря слаженным действиям тройки нападения. А форвард Том Уилсон признался, что помешал капитану оформить дубль.

Александр Овечкин продолжает удивлять поклонников своей результативностью в новом сезоне. Россиянин отличился в очередном матче «Вашингтона». «Кэпиталз» дома принимали «Баффало» и выиграли со счётом 5:3. Во втором периоде капитан «столичных» подставил клюшку под бросок Дмитрия Орлова и записал на свой счёт 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Таким образом в списке лучших снайперов в истории он догнал Бретта Халла, с которым теперь делит четвёртое место. Овечкин уступает только признанным легендам — Яромиру Ягру, Горди Хоу и Уэйну Гретцки.

Сам хоккеист достаточно скромно отозвался о достижении, хотя и признал, что приятно находиться в такой компании.

«Я просто иду к этому день за днём. Цифры большие, но надо двигаться дальше. Конечно, хорошо сравняться с Халлом, но у меня ещё есть пара игр в запасе, чтобы обойти его», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Причём, у Александра по ходу встречи были все шансы оформить дубль. Как признался после встречи форвард «Вашингтона» Том Уилсон, он помешал россиянину выйти на чистое четвёртое место уже в этой игре.

«Если бы не я, он сегодня обогнал бы Халла. Когда мы забивали первый гол, Овечкин подставил клюшку. Шайба уже летела в ворота, но чиркнула мне по руке. Если бы я просто чуть ушёл в сторону, мы бы сейчас говорили уже о Ягре», — признался канадец.

До результата легендарного чеха Овечкину пока далеко. Чтобы догнать Ягра, россиянину нужно забросить 37 шайб. Однако, по мнению самого Халла, за этой погоней будет интересно наблюдать.

«Не буду говорить, что он уникален, пока не обгонит Гретцки. Тогда Овечкин станет единственным. А сейчас он один из тех, кто умеет забивать. У Александра это хорошо получается, надо отдать ему должное. Он великий хоккеист», — отметил американец.

Добавил себе в копилку россиянин и ещё одно достижение по итогам матча с «Баффало». Он отдал 600-ю передачу в НХЛ. Этот результат статистически поскромнее — всего 93-е место в истории лиги. Однако среди россиян больше отдавали только Павел Дацюк (604), Сергей Зубов (619), Евгений Малкин (680) и Сергей Федоров (696). Интересно, что главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт об этом даже не знал.

«Я и не заметил. Мы же все привыкли концентрироваться на его голах. Но Алекс при этом умеет играть в пас, а его тройка хорошо владеет шайбой. Овечкин провёл ещё один сильный матч. Он постоянно шёл на ворота, искал момент для добивания. Его звено выглядело бесподобно: Кузнецов контролировал всю игру, а Овечкин создавал массу моментов. Он забросил одну шайбу, а мог отправить в сетку и больше. Работал не только на себя, но и на партнёров. Впрочем, как обычно», — прокомментировал игру специалист.

В списке лучших снайперов сезона Овечкин также вышел на первое место. На счету россиянина 11 голов, у форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля пока только 10. В первых 12 матчах сезона россиянин набрал уже 21 (11+10) очко. По мнению самого форварда, такого результата ему удалось добиться благодаря сыгранности тройки нападения.

«Иногда у нас бывают взлёты и падения. Но мы хорошо катим, работаем ногами и создаём много голевых моментов — играем интересно. Конечно, неплохо знать, когда точно начнётся сезон и к какой дате нужно выводить себя на пик формы. Прошлый год получился странным. Все эти протоколы, ограничения… Не скажу ничего плохого, но те моменты расстраивали. Самое главное, чтобы мы все были здоровы. И знаете, мы сейчас просто наслаждаемся хоккеем. Болельщики на трибунах, классная атмосфера. Играть весело!» — признался Овечкин.

Надо отметить, что все россияне «Вашингтона» в этот вечер были на высоте. Евгений Кузнецов сделал три голевые передачи, Орлов отдал тот самый пас-бросок, после которого отличился Александр. Овечкин набрал три очка, провёл пять минут в большинстве и помог «Кэпиталз» прервать серию из трёх поражений. Как признался Уилсон, когда его партнёры в такой форме, он просто старается почаще отдавать им шайбу.

«Наше звено играло хорошо. Но в последних матчах мы бы хотели действовать ещё лучше. В игре с «Баффало» очень старались прибавить, немного подтолкнуть вперёд наш командный автобус. Когда Овечкин с Кузнецовым играют так, как сейчас, я просто стараюсь почаще отдавать им шайбу. И то, что происходит дальше, получается хорошо. Вообще очень приятно побеждать так. Мы проделали настоящую командную работу», — сказал форвард.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, основная цель для Овчекина в НХЛ — рекорд Гретцки, и другие хоккеисты в команде ощущают его настрой.

«Самое главное, чтобы не было травм: ни у него, ни у всех наших кандидатов в олимпийскую сборную. Мы летом тренировались вместе с Сашей. Он настроен на этот исторический шаг, который важен не только для хоккея, но и для мировой спортивной истории. При этом не нужно забывать, что хоккей — командная игра, и ребята, которые выходят с ним на лёд, всё это тоже ощущают», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Впереди у «Вашингтона» гостевая встреча с «Детройтом». Для Овечкина это очередной шанс приблизится к заветной цели. До рекорда Гретцки осталось 154 шайбы.