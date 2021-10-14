«Каждый раз делает нечто особенное»: Овечкин набрал четыре очка и вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории НХЛ

Александр Овечкин набрал четыре очка в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ и помог «Вашингтону» разгромить «Рейнджерс» со счётом 5:1. Сначала нападающий отдал две голевые передачи партнёрам, а затем оформил дубль. Благодаря этому россиянин опередил Марселя Дионна в списке лучших бомбардиров лиги и с 732 голами расположился на пятом месте. Команда поздравила легенду с удачным началом сезона, вручив ему топор — как хоккеисту, ярче остальных проявившему себя в атаке, а НХЛ признала главной звездой дня.

Начало нового, 17-го для Александра Овечкина сезона в НХЛ получилось для него выдающимся. 36-летний россиянин забросил две шайбы, столько же раз ассистировал партнёрам и помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем стадионе — 5:1.

При этом до последнего момента участие нападающего во встрече было под большим вопросом из-за травмы мизинца, полученной в контрольном противостоянии с «Филадельфией». Но он не только успел восстановиться и провёл на льду суммарно более 20 минут, но и стал первой звездой всего игрового дня.

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Сначала капитан ограничивался результативными передачами. Так, они вместе с Евгением Кузнецовым помогли открыть счёт на пятой минуте Ти Джею Оши. А затем отечественная связка создала гол в середине второго периода для Джастина Шульца. К слову, сам Кузнецов тоже провёл отличную игру и оформил ассистентский хет-трик.

Ну а Овечкин взялся за дело уже в заключительной 20-минутке. Не успели команды вернуться на площадку, как «столичные» реализовали большинство. Александр после передачи Энтони Манты нанёс мощнейший фирменный щелчок под перекладину, справиться с которым у Александра Георгиева шансов не было.

А в концовке подопечные Питера Лавиолетта отличились в меньшинстве. Форвард, воспользовавшись удачным отскоком от борта, легко переиграл вратаря. Таким образом, россиянин не только отметился двумя результативными бросками и отлично начал сезон, но и вошёл в пятёрку лучших бомбардиров за всю историю лиги с 732 голами. Ему удалось обойти легендарного Марселя Дионна. Любопытно, что сразу после второй шайбы россиянина на видеокубе «Кэпитал Уан-Арены» включили речь обладателя Кубка Канады — 1976 с поздравлениями. Стоячую овацию спортсмену устроили и трибуны. Овечкин поднялся со скамейки и поблагодарил всех присутствующих.

Теперь в гонке снайперов капитан «Вашингтона» уступает только Бретту Халлу (741), Яромиру Ягру (766), Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894). Примечательно, что последний по окончании встречи даже взял у россиянина интервью для TNT Network.

Попутно отечественный хоккеист отметился ещё несколькими заметными статистическими достижениями. Во-первых, он стал лишь вторым игроком, продолжающим карьеру в НХЛ, которому удалось набрать 500 очков в большинстве в рамках лиги. Ранее эту планку преодолел Джо Торнтон. Во-вторых, он всего-навсего четвёртый человек, забивший в рамках турнира два и более голов в 150 встречах. Опережают его по данному показателю Марио Лемье (154), Халл (158) и Гретцки (189). В-третьих, Овечкин в четвёртый раз забросил более одной шайбы в стартовом матче регулярного чемпионата. Чаще это удавалось только Дионну (пять). И наконец, россиянин впервые с сезона-2008/09 забросил в меньшинстве.

«Я просто получаю удовольствие. Конечно, находиться в списке лучших снайперов в истории НХЛ — огромная честь, но, как я всегда говорю, игра следует за игрой, а день за днём», — приводит слова нападающего официальный сайт лиги.

Но, пожалуй, самый неожиданный подарок ветеран получил от своего партнёра по команде Хендрикса Лапьера. В раздевалке тот вручил капитану топор. Презент — часть новой традиции команды. После окончания каждой игры этот предмет будет получать человек, лучше всех проявивший себя в атаке. В то же время хоккеист, приложивший больше остальных усилий в обороне, получает щит. К слову, сам 19-летний Лапьер отметился голом в дебютном матче в НХЛ.

Однако главной темой для обсуждения стала всё-таки великолепная игра Овечкина. Например, Лавиолетт назвал последние дни «непростыми» для звёздного подопечного и остался приятно удивлён тем, что тот проявил себя настолько ярко, несмотря на досадное повреждение.

«Очень важно, что Ови побил достижение Дионна. Особенно с учётом той недели, которая у него была. Не самая лучшая неделя, чтобы подготовиться к премьере и помогать команде. Возникало много вопросов. Они оставались даже утром перед матчем. Но Овечкин выходит на лёд и снова становится для нас важнейшим фактором. Я работаю здесь совсем недавно, но мне кажется, мы каждый вечер отмечаем какой-нибудь «юбилей» Овечкина. Он каждый раз делает нечто особенное. И в этот вечер мы стали свидетелями ещё одного большого его достижения», — заявил наставник «Вашинтон Кэпиталз».

В свою очередь, нападающий «Кэпиталз» Оши подчеркнул, что сами моменты игры с хоккеистом такого уровня необходимо ценить.

«Иногда кажется, ты принимаешь его голы как должное. Но когда ты видишь эти цифры, то понимаешь, как много шайб он забросил. В истории лиги хватало классных хоккеистов, которые даже приблизиться не могли к такой статистике, хотя провели уйму матчей. И это чувство не остывает, это нечто особенное, когда ты являешься партнёром Овечкина по команде, а он проходит все вехи. Я шучу в разговоре с ним, что хочу рассказать своим внукам, что играл с Великой Восьмёркой. И ведь это правда! Для меня большая честь выходить на лёд вместе с такой легендой», — порадовался спортсмен.