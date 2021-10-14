Дионн поздравил Овечкина с попаданием в топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ

Легендарный канадский экс-хоккеист Марсель Дионн прокомментировал тот факт, что российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину удалось обойти его в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я знал, что ты обойдёшь меня. Я понял это ещё при отметке в 700 шайб. Но главное во всём этом — уважение. У тебя особенные качества, ты чистый бомбардир. Это просто невероятно. Впереди — Бретт Халл, но это ничего не значит. Но, великий Горди Хоу, пока он играл, так и не покорил отметку в 50 шайб за сезон. Гретцки? Давайте забудем об этом, это другой уровень. Но, у тебя есть шанс», — сказал Дионн в видеообращении.

В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами, благодаря чему ему удалось подняться на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У канадца на счету 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь — 732. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции находится Бретт Халл (741).

Ранее Овечкин стал четвёртым в истории НХЛ, сыгравшим 150 или более матчей с несколькими голами.