Овечкин стал четвёртым в истории НХЛ, сыгравшим 150 или более матчей с несколькими голами

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем, сыграв свой 150-й матч, в котором он отметился более, чем одним результативным броском.

Российский хоккеист стал четвертым игроком в истории НХЛ, кто сыграл 150 и более матчей с несколькими заброшенными шайбами. Лидером по данному показателю является Уэйн Гретцки — 189. За ним следуют Бретт Халл (158) и Марио Лемье (154).

В матче с «Рейнджерс» Овечкин не только оформил дубль, но и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее Овечкин назвал огромной честью попадание в топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ.

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