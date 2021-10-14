Овечкин стал четвёртым в истории НХЛ, сыгравшим 150 или более матчей с несколькими голами
Российский хоккеист стал четвертым игроком в истории НХЛ, кто сыграл 150 и более матчей с несколькими заброшенными шайбами. Лидером по данному показателю является Уэйн Гретцки — 189. За ним следуют Бретт Халл (158) и Марио Лемье (154).
В матче с «Рейнджерс» Овечкин не только оформил дубль, но и дважды ассистировал партнёрам.
Ранее Овечкин назвал огромной честью попадание в топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ.