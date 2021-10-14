Овечкин назвал огромной честью попадание в топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся дублем в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), прокомментировал выход на пятое места в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которое ранее принадлежало Марселю Дионну.

«Я просто наслаждаюсь своим временем. Конечно, быть в этом списке — это огромная привилегия, но, как я всегда говорил, игра за игрой, день за днём», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

После дубля в ворота «Рейнджерс» у Овечкина стало 732 шайбы за карьеру. У легендарного канадца Марселя Дионна на счету 731 точный бросок.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое пятое место по заброшенным шайбам в истории НХЛ.

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