Жена Овечкина поздравила хоккеиста с попаданием в пятёрку лучших снайперов за всю историю НХЛ

Анастасия Овечкина, супруга российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поздравила мужа, вышедшего на пятое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«На пятом месте по голам за всю историю НХЛ. Поздравляю, мой чемпион», — написала Овечкина в сториз своего Instagram.

После дубля в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» на счету Овечкина — 732 заброшенные шайбы. Это позволило россиянину обойти легендарного канадца Марселя Дионна. В списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 точными бросками. Далее расположились Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые с сезона 2008/09 забросил в меньшинстве.