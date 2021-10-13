Источник: Гончар, Набоков, Фёдоров и Кудашов войдут в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду
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По информации Telegram-канала «Хоккей без зрителей», в тренерский штаб Алексея Жамнова войдут Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.
Также отмечается, что главный тренер сборной России в ноябре поедет в Северную Америку. Официальная информация появится 18 октября на пресс-конференции Жамнова.
Ранее тренер «Вашингтона» не исключил возвращения Овечкина к первому матчу сезона.