Источник: Гончар, Набоков, Фёдоров и Кудашов войдут в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду

Стал известен список специалистов, которые войдут в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине.

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По информации Telegram-канала «Хоккей без зрителей», в тренерский штаб Алексея Жамнова войдут Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов. Также отмечается, что главный тренер сборной России в ноябре поедет в Северную Америку. Официальная информация появится 18 октября на пресс-конференции Жамнова. Ранее тренер «Вашингтона» не исключил возвращения Овечкина к первому матчу сезона.