Тренер «Вашингтона» не исключил возвращения Овечкина к первому матчу сезона

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о ходе восстановления российского форварда команды Александра Овечкина от травмы ноги.
Тренер «Вашингтона» не исключил возвращения Овечкина к первому матчу сезона
  • AP

«То, что Овечкин вернулся к тренировкам, — это хорошо. Мы получим новую информацию о ходе его восстановления после того, как он пройдёт обследование. Мы поступим так, как будет лучше для самого игрока, и не будем ставить его в положение, в котором он может быть подвергнут какому-то риску. Может ли он сыграть в первом матче сезона? Всё возможно. Надо сначала понять, в каком состоянии он находится», — цитирует официальный сайт НХЛ слова Лавиолетта.

«Вашингтон» проведёт первый официальный матч нового сезона против «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится в ночь с 13 на 14 октября, начало — в 02:30 (мск).

Ранее сообщалось, что Овечкин провёл первую тренировку на льду после травмы.

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