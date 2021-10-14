Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Кэпиталз» забрасывали Ти Джей Оши, Джастин Шульц, Хендрикс Лапьер и Александр Овечкин, оформивший дубль. Единственная шайба гостей на счету Криса Крайдера.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал четыре очка (2+2). Евгений Кузнецов отметился ассистентским хет-триком. Их одноклубник Дмитрий Орлов очков не набирал. Вратарь команды Илья Самсонов остался в запасе.

Игрок «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Вратарь Александр Георгиев отразил 22 броска из 27. Другой российский голкипер Игорь Шестёркин провел игру на скамейке запасных.

Ранее тренер «Вашингтона» не исключил возвращения Овечкина к первому матчу сезона.

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