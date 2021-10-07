Две передачи в контрольном матче и поддержка легенд НХЛ: Овечкин готов броситься в погоню за рекордом Гретцки

Александр Овечкин вышел на лёд после недельного перерыва и совершил две голевые передачи в матче с «Бостоном». Это его первые результативные действия перед стартом регулярного чемпионата НХЛ. Новый сезон должен дать ответ на вопрос, готов ли российский хоккеист к тому, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. От него этого ждут как сам канадский нападающий, так и другие легендарные игроки лиги.

Александр Овечкин вернулся на лёд после почти недельного отсутствия и совершил первые результативные действия в новом сезоне, пускай пока что в рамках выставочных матчей. Он сделал две результативные передачи в игре против «Бостон Брюинз», что помогло «Вашингтон Кэпиталз» одержать первую победу перед началом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В ходе подготовки к очередному сезону Овечкин не так часто выходил на площадку, как его партнёры. До минувшего дня он принял участие только в одной встрече с «Нью-Джерси Дэвилз». Тогда обладатель нового пятилетнего контракта отыграл больше 22 минут, но отметился всего лишь одним неточным броском и завершил встречу с показателем полезности «–1». Овечкин попал в одно звено к Евгению Кузнецову и Энтони Манту, которые без него смогли организовать один гол.

После этого российский хоккеист пропустил два матча, пока не попал в заявку на выездную игру с «Бостон Брюинз». Эту встречу Овечкин тоже начал не слишком удачно — уже на четвёртой минуте ему выписали двухминутный штраф за толчок клюшкой. Следующий эпизод с участием нападающего вовсе оказался курьёзным. Он попытался нанести фирменный бросок из левого круга вбрасывания, но сломал свою клюшку пополам. Её нижняя часть улетела на трибуну и досталась поклоннику «Кэпиталз».

Со второго периода Овечкин всё-таки стал влиять на ход игры своими результативными действиями. Ещё один его бросок был отражён Линусом Улльмарком, но на добивании сориентировался Кузнецов, так что капитан «Вашингтона» стал автором голевой передачи. За семь минут до конца Овечкин уже целенаправленно пасовал Ти-Джею Оши, когда тот забрасывал шайбу в большинстве. После этого команды обменялись голами, и «Кэпиталз» сумел наконец-то выиграть первый матч перед регуляркой.

К Овечкину сейчас приковано повышенное внимание со стороны СМИ, и это неудивительно. Перед каждым новым сезоном болельщики и эксперты задаются вопросом, побьёт ли российский хоккеист «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Возобновилась дискуссия и за несколько дней до нынешнего регулярного чемпионат.

Сейчас на счету Овечкина 730 шайб. Чтобы сравняться с Гретцки, ему надо записать себе в актив ещё 164. При этом другие бомбардиры из Топ-5 находятся в непосредственной близости от форварда «Вашингтона». Например, чтобы обойти открывающего клуб избранных Марселя Дионна, россиянину достаточно дважды поразить чужие ворота. Также до конца 2021 года Овечкину по силам настичь и превзойти Бретта Халла, на счету которого 741 гол. А если он будет придерживаться своего прошлогоднего графика, то запросто закончит сезон выше Яромира Ягра, настрелявшего за карьеру 766 шайб.

Сам Овечкин ещё летом признавался, что он действительно думает о рекорде Гретцки и хочет его побить. У него уже есть пятилетний контракт с «Вашингтоном», и сам хоккеист уверен, что этого времени может быть достаточно.

«Невозможно знать заранее, получится побить рекорд или нет. Но я действительно хочу попробовать это сделать. Поэтому и собираюсь играть ещё пять лет. Если у тебя есть шанс догнать Великого, почему бы и в самом деле не попытаться? Но даже если в итоге останусь вторым — это, знаете ли, тоже будет довольно хороший итог», — отметил Овечкин.

Правда, ближе к началу нового сезона россиянин сменил тон. В своём последнем комментарии о рекорде Гретцки он категорично заявил, что больше не думает об этом, так как не хочет загадывать настолько далеко.

«Сейчас я об этом даже не думаю, если честно. Нужно проделать очень длинный путь. Причём, тяжёлый путь. Будь что будет. Вы смотрите ТВ, слушаете радио, общаетесь с друзьями. Всё это всплывает в разговорах. Но, если говорить объективно, всё это ещё очень далеко», — сказал Овечкин ESPN.

164 — действительно внушительная цифра и на её покорение потребуется не один сезон и не два. Однако невыполнимой цель тоже сложно назвать. Если Овечкин проведёт хотя бы 400 матчей регулярного чемпионата в ближайшие пять лет, на которые рассчитан его контракт, то ему надо забрасывать чуть больше 0,4 шайбы за игру, что в полтора раза ниже его средней результативности за карьеру. Даже если принимать в расчёт только последние четыре сезона, то Овечкин всё равно заметно превосходит этот график.

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Сам Гретцки считает, что у Овечкина есть шанс побить его рекорд, если хоккеист будет избегать травм.

Именитые коллеги Овечкина не скрывают, что с нетерпением ждут падения рекорда Гретцки. В этом признался даже его непримиримый соперник Сидни Кросби.

«Говорил ему, что надеюсь на это. Хотел бы взглянуть, как он побьёт рекорд. Это будет прекрасно. Только хочется верить, что те шайбы, которых ему не хватает, он забросит в матчах с другими командами», — пошутил нападающий «Питтсбурга».

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, в свою очередь, отметил, что если до сих пор никто так и научился останавливать россиянина, то вряд ли кто-то это сделает в будущем.

«Многие из нас думали, что рекорд Гретцки никогда не падёт, но для хоккея было бы здорово, чтобы это произошло. И я верю в Овечкина. Его убойный бросок из левого круга вбрасывания в большинстве никуда не делся — и не сказать, что защитники научились с ним легко справляться», — отметил Кейн.

Свой первый матч в новом сезоне Овечкин проведёт 13 октября. Его «Вашингтон» примет на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс».