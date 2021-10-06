Овечкин, Кучеров и Василевский — лучшие среди россиян в NHL 22
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — лучшие полевые игроки среди россиян, голкипер «Тампы» Андрей Василевский — первый в рейтинге вратарей.
В рейтинг также вошли нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, лучший новичок прошлого сезона Кирилл Капризов, хоккеист «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов.
Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о вызове форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на Олимпиаду в Пекине.