Овечкин, Кучеров и Василевский — лучшие среди россиян в NHL 22

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В топ-50 рейтинга компании EA Sports в игре NHL 22 вошли шесть российских полевых хоккеистов и два голкипера.
Овечкин, Кучеров и Василевский — лучшие среди россиян в NHL 22
  • Reuters

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — лучшие полевые игроки среди россиян, голкипер «Тампы» Андрей Василевский — первый в рейтинге вратарей.

В рейтинг также вошли нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, лучший новичок прошлого сезона Кирилл Капризов, хоккеист «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о вызове форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на Олимпиаду в Пекине.

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