Жамнов: я не думаю, что Панарин откажется от Олимпийских игр

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о вызове форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на Олимпиаду в Пекине.
Жамнов: я не думаю, что Панарин откажется от Олимпийских игр
  • Reuters
  • © Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports

«Увидим ли мы там Панарина? Конечно. Вы увидите там не только Панарина, но и многих других ребят. Я не думаю, что Тёма откажется от Олимпийских игр. Политика политикой, но политика вне спорта — это две разные вещи. Поэтому, если человек хочет приехать и защищать честь страны, почему бы и нет?» — цитирует Жамнова Telegram-канал NHL.

До 15 октября тренерский штаб сборной России должен огласить расширенный список хоккеистов, вызванных на Олимпиаду в Пекине.

Ранее сообщалось, что «Торонто» не станет предлагать Гусеву полноценный контракт.

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