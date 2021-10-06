Жамнов: я не думаю, что Панарин откажется от Олимпийских игр
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«Увидим ли мы там Панарина? Конечно. Вы увидите там не только Панарина, но и многих других ребят. Я не думаю, что Тёма откажется от Олимпийских игр. Политика политикой, но политика вне спорта — это две разные вещи. Поэтому, если человек хочет приехать и защищать честь страны, почему бы и нет?» — цитирует Жамнова Telegram-канал NHL.
До 15 октября тренерский штаб сборной России должен огласить расширенный список хоккеистов, вызванных на Олимпиаду в Пекине.
Ранее сообщалось, что «Торонто» не станет предлагать Гусеву полноценный контракт.