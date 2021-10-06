Источник: «Торонто» не станет предлагать Гусеву полноценный контракт

Российский нападающий Никита Гусев не подпишет полноценный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс».

Об этом сообщает Эллиотт Фридман в своём Twitter.

По информации источника, клуб не станет предлагать Гусеву полноценное соглашение.

18 сентября хоккеист подписал пробный контракт с «Торонто», находясь в статусе свободного агента.

29-летний российский форвард начал минувший сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», однако из-за неудачного старта (2 + 3 в 20 матчах) клуб выставил его на драфт отказов и расторг контракт, после чего он перешёл во «Флорида Пантерз», где провёл восемь матчей и набрал три очка.

Ранее Грушников заключил контракт с клубом НХЛ «Даллас».