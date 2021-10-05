Грушников заключил контракт с клубом НХЛ «Даллас»
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Соглашение с 18-летним хоккеистом рассчитано на три года. Грушников был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2021 года под общим 48-м номером.
Также сообщается, что в предстоящем сезоне Грушников будет выступать за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Гамильтон Булдогс».
Pen to paper, it’s official!— Dallas Stars (@DallasStars) October 5, 2021
We have signed Artem Grushnikov to an Entry Level Contract 🖊
📝: https://t.co/Dm8WkyhH7Opic.twitter.com/g7G9En5bKi
Грушников выступал за клуб Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия».
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