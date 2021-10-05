Грушников заключил контракт с клубом НХЛ «Даллас»

Российский защитник Артём Грушников заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз».

Соглашение с 18-летним хоккеистом рассчитано на три года. Грушников был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2021 года под общим 48-м номером.

Также сообщается, что в предстоящем сезоне Грушников будет выступать за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Гамильтон Булдогс».

Pen to paper, it’s official!



We have signed Artem Grushnikov to an Entry Level Contract 🖊



📝: https://t.co/Dm8WkyhH7Opic.twitter.com/g7G9En5bKi — Dallas Stars (@DallasStars) October 5, 2021

Грушников выступал за клуб Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия».

Ранее нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Джордан Стаал поделился ожиданиями от выступления Андрея Свечникова, российского форварда команды из города Роли, в сезоне-2021/22.