Стаал — о Свечникове: он будет вселять страх в соперников в новом сезоне НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Джордан Стаал поделился ожиданиями от выступления Андрея Свечникова, российского форварда команды из города Роли, в сезоне-2021/22.
Стаал — о Свечникове: он будет вселять страх в соперников в новом сезоне НХЛ
  • © AP Photo/Paul Sancya

«Я чувствую, что Свечи будет вселять страх в соперников в этом сезоне. Он хочет стать лучшим», — приводит слова Стаала в Twitter журналист Чип Александер.

Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под вторым номером. В минувшем сезоне 21-летний хоккеист провёл за команду 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка (15 голов + 27 ассистов). В 11 встречах плей-офф он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2021/22 стартует 12 октября.

Ранее сообщалось, что Свечников занял второе место в рейтинге лучших игроков НХЛ до 23 лет.

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