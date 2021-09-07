Свечников занял второе место в рейтинге лучших игроков НХЛ до 23 лет

Североамериканский специалист по молодёжному хоккею Кори Пронман составил рейтинг лучших игроков НХЛ в возрасте до 23 лет.

Российский форвард Андрей Свечников из «Каролина Харрикейнз» занимает в этом списке второе место. На первой позиции расположился защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. Третью строчку занимает форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, сообщает The Athletic.

Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под вторым номером. В минувшем сезоне 21-летний хоккеист провёл за команду 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка (15 голов + 27 ассистов). В 11 встречах плей-офф он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2021/22 стартует 12 октября.

Ранее «Каролина» подтвердила подписание нового контракта со Свечниковым.