«Каролина» подтвердила подписание нового контракта со Свечниковым

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Российский нападающий Андрей Свечников подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз».
«Каролина» подтвердила подписание нового контракта со Свечниковым
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба североамериканской команды, россиянин заключил соглашение с «Каролиной» на восемь лет.

Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка (15 голов + 27 ассистов). В 11 встречах плей-офф он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Свечников по новому контракту с «Каролиной» получит $62 млн за восемь лет.

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