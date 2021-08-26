«Каролина» подтвердила подписание нового контракта со Свечниковым
- Reuters
Как сообщает пресс-служба североамериканской команды, россиянин заключил соглашение с «Каролиной» на восемь лет.
8 MORE YEARS! pic.twitter.com/cXQWBfObMJ— Carolina Hurricanes (@Canes) August 26, 2021
Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка (15 голов + 27 ассистов). В 11 встречах плей-офф он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Свечников по новому контракту с «Каролиной» получит $62 млн за восемь лет.