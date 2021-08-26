TSN: Свечников по новому контракту с «Каролиной» получит $62 млн за восемь лет

Российский нападающий Андрей Свечников продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз».

Как сообщает TSN, 21-летний уроженец Барнаула заключил контракт с командой из города Роли на восемь лет. Согласно соглашению россиянин за это время получит $62 млн.

Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка (15 голов + 27 ассистов). В 11 встречах плей-офф он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

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