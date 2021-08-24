Ковальчук оценил перспективы своего возвращения в НХЛ
- Reuters
«Есть ли мечта, план, цель получить контракт в НХЛ? Не то чтобы это мечта, но посмотрим… Всё реально. Сейчас мир поменялся. Многие возможности тоже изменились», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.
Также российский форвард пообещал вернуться к началу сезона в хорошей форме.
38-летний Ковальчук в НХЛ выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».
Ранее сообщалось, что Ковальчук не планирует завершать спортивную карьеру.