Ковальчук оценил перспективы своего возвращения в НХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук оценил свои шансы на возвращение в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«Есть ли мечта, план, цель получить контракт в НХЛ? Не то чтобы это мечта, но посмотрим… Всё реально. Сейчас мир поменялся. Многие возможности тоже изменились», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

Также российский форвард пообещал вернуться к началу сезона в хорошей форме.

38-летний Ковальчук в НХЛ выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что Ковальчук не планирует завершать спортивную карьеру.