Ковальчук оценил перспективы своего возвращения в НХЛ

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук оценил свои шансы на возвращение в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
Ковальчук оценил перспективы своего возвращения в НХЛ
  • Reuters

«Есть ли мечта, план, цель получить контракт в НХЛ? Не то чтобы это мечта, но посмотрим… Всё реально. Сейчас мир поменялся. Многие возможности тоже изменились», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

Также российский форвард пообещал вернуться к началу сезона в хорошей форме.

38-летний Ковальчук в НХЛ выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что Ковальчук не планирует завершать спортивную карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить