Ковальчук — о завершении карьеры: есть порох в пороховницах

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Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Ковальчук дал понять, что пока не задумывался о завершении карьеры.
Ковальчук — о завершении карьеры: есть порох в пороховницах
  • РИА Новости

«Карьеру завершать рано ещё. А так есть порох в пороховницах. А так готовлюсь, тренируюсь», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Ковальчук в прошлом сезоне выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз» провёл в регулярном чемпионате КХЛ 16 матчей, забросил пять шайб, записав на свой счёт 12 результативных передач. В плей-офф в 24 играх нападающий набрал девять очков (4 + 5).

По окончании сезона 38-летний Ковальчук покинул «Авангард» по взаимному согласию сторон. Нового клуба форвард себе пока не нашёл.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков заявил, что Ковальчук может вскоре завершить карьеру.

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