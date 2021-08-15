Ковальчук задумался о завершении карьеры

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков заявил, что известный форвард Илья Ковальчук, выступавший в прошлом сезоне за омский коллектив, может вскоре завершить карьеру.

«Илья внёс неоценимый вклад в чемпионство. Мы расстались с ним тепло, добавив, что дверь в «Авангард» для него остаётся открытой. Если у него появится желание вернуться, то мы договорились обязательно рассмотреть такую возможность. Такими лидерами не разбрасываются. Однако в последнее время до меня доходят слухи, что Илья задумывается об окончании карьеры. Окончательное решение им не принято, пока это только лишь слух. Надеюсь, что внутри у Ковальчука ещё горит огонь: такой большой мастер пригодится любой команде. Но в фарватере «Авангарда» он на данный момент не присутствует. Его представитель с нами на связь с этой идеей не выходит», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне 38-летний Ковальчук помог «Авангарду» выиграть Кубок Гагарина.

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