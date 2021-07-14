В ЦСКА объяснили назначение Фёдорова главным тренером
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«На собрании наблюдательного совета, посвящённом итогам прошлого сезона, было принято решение о назначении Фёдорова. Главная причина — результат. Задача ЦСКА — всегда занимать первое место. Команда Никитина этого не сделала», — цитирует Есмантович РИА Новости.
Фёдоров работал в ЦСКА с 2012 года. С 2013 года он является членом наблюдательного совета клуба.
Никитин был главным тренером команды с 2017 года.
Ранее сообщалось, что «Авангард» и ЦСКА сыграют первый матч нового сезона КХЛ 1 сентября.