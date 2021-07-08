«Авангард» и ЦСКА сыграют первый матч нового сезона КХЛ 1 сентября

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала структуру календаря на новый сезон.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, регулярный чемпионат начнётся 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между омским «Авангардом» и московским ЦСКА и завершится 1 марта 2022 года. Плей-офф стартует 4 марта 2022 года, и в случае необходимости седьмой матч финальной серии состоится 30 апреля 2022 года.

Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 56 игр — по одной дома и в гостях с каждой командой (46 матчей), а также дополнительно по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (десять поединков).

Полный календарь следующего чемпионата будет опубликован 9 июля в 12:00.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир в истории КХЛ Мозякин завершил карьеру.