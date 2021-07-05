Лучший бомбардир в истории КХЛ Мозякин завершил карьеру

Лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Мозякин завершил спортивную карьеру.

Об этом сообщил агент 40-летнего форварда Сергей Паремузов, слова которого передаёт РИА Новости.

«Пока планы у него такие: отдохнуть от хоккея и заняться своей частной жизнью», — добавил агент.

На протяжении карьеры Мозякин, являющийся двукратным обладателем Кубка Гагарина, выступал за такие клубы, как канадский «Валь-д’Ор Форёрз», московский ЦСКА, подмосковный «Атлант» и магнитогорский «Металлург», в составе которого он отыграл последние 10 лет. Он является рекордсменом КХЛ по набранным очкам — 928 (419 + 509). В составе сборной России Мозякин становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009).

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вошёл в топ-50 бомбардиров за всю историю розыгрышей Кубка Стэнли.