Кучеров вошёл в топ-50 бомбардиров за всю историю розыгрышей Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в топ-50 лучших бомбардиров за всю историю розыгрышей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (6:3) россиянин забросил шайбу и отметился результативной передачей.

Теперь на его счету 127 (44 голо + 83 ассистов) очков в 111 матчах. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с Патриком Марло, Иваном Курнуайе и Люком Робитайлом и вошёл в топ-50 бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю лиги.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (382 очка в 208 матчах).

Ранее сообщалось, что Кучеров признан второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли с «Монреалем».