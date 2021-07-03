Кучеров вошёл в топ-50 бомбардиров за всю историю розыгрышей Кубка Стэнли
- Reuters
В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (6:3) россиянин забросил шайбу и отметился результативной передачей.
Теперь на его счету 127 (44 голо + 83 ассистов) очков в 111 матчах. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с Патриком Марло, Иваном Курнуайе и Люком Робитайлом и вошёл в топ-50 бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю лиги.
Рекордсменом является Уэйн Гретцки (382 очка в 208 матчах).
Ранее сообщалось, что Кучеров признан второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли с «Монреалем».