Кучеров вошёл в топ-50 бомбардиров за всю историю розыгрышей Кубка Стэнли

Короткая ссылка
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в топ-50 лучших бомбардиров за всю историю розыгрышей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров вошёл в топ-50 бомбардиров за всю историю розыгрышей Кубка Стэнли
  • Reuters

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (6:3) россиянин забросил шайбу и отметился результативной передачей.

Теперь на его счету 127 (44 голо + 83 ассистов) очков в 111 матчах. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с Патриком Марло, Иваном Курнуайе и Люком Робитайлом и вошёл в топ-50 бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю лиги.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (382 очка в 208 матчах). 

Ранее сообщалось, что Кучеров признан второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли с «Монреалем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить