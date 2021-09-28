«Сильный стратег, мотиватор и психолог»: Жамнов возглавит сборную России по хоккею на Олимпиаде вместо Знарка

Алексей Жамнов возглавит сборную России по хоккею и будет готовить её к зимним Олимпийским играм в Пекине. Олег Знарок, о чьём назначении на пост главного тренера сообщалось ранее, станет его консультантом вместе с Валерием Брагиным. В Федерации хоккея России отметили, что на выбор повлияли хорошие отношения нового наставника с игроками из клубов НХЛ.

В тренерском штабе сборной России по хоккею произошли новые перестановки. Алексей Жамнов возглавит национальную команду вместо Олега Знарка, который занял этот пост всего лишь четыре дня тому назад. Перед новым наставником стоит задача подготовить российских хоккеистов к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Решение о назначении Жамнова на должность главного тренера сборной было принято экспертным советом Федерации хоккея России (ФХР), который был специально созван для обсуждения предстоящей Олимпиады. В заседании приняли участие несколько видных деятелей отечественного хоккея, в том числе сам наставник, президент ФХР Владислав Третьяк, олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Валерий Каменский, чемпион мира Павел Буре. Большинством голосов экспертный совет рекомендовал утвердить новым главным тренеров бывшего ассистента Знарка, который помогал ему на победной Олимпиаде в Пхёнчхане.

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Третьяк объяснил выбор в пользу Жамнова его умением налаживать отношения с игроками, в том числе выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и мотивировать их. Глава ФХР выразил надежду на то, что олимпийский чемпион 1992 года надолго останется во главе сборной.

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперёд. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, он сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов НХЛ. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ ещё нет. Как известно, оно будет до 10 января», — сказал Третьяк.

Сам Жамнов отметил, что не мог отказаться от возможности возглавить сборную России. Он заявил, что через две недели определится со своими помощниками и начнёт полноценную подготовку к Олимпиаде в Пекине.

«Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, — большая ответственность, я всё прекрасно понимаю. Перед тем, как принять это решение, я всё взвешивал — все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться. Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна – это не участие, а только победа. Что касается помощников, то сейчас я должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб, 12-го октября пройдет еще одно коллегиальное совещание, где этот список должен быть утвержден. С этой даты начнем полноценную подготовку к Играм», — приводит слова Жамнова РИА Новости.

При этом Третьяк уже объявил, что консультантами в штабе Жамнова станут Знарок и их предшественник на посту главного тренера Валерий Брагин. Они оба выразили согласие.

Каменский в свою очередь отметил, что экспертный совет также обсуждал кандидатуру Знарка, однако предпочтение всё же было отдано Жамнову, так как он умеет находить общий язык с игроками, выступающими за океаном.

«После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звёздами из НХЛ», — добавил Каменский.

Первоначально именно Знарок должен был возглавить сборную, которую он уже приводил к победе на Олимпийских играх в Пхёнчхане. 24 сентября о подписании контракта с ним заявлял Третьяк. Однако вскоре в СМИ появилась информация, что окончательно кандидатура Знарка всё-таки не утверждена.

Спустя три дня об этом заявил уже сам Третьяк. В разговоре с журналистами он отметил, что тема будет обсуждаться экспертным советом, который может принять неожиданное для болельщиков решение.

«Мы никому ничего не объявляли. Сегодня у нас состоялся экспертный совет. Было очень много мнений. Потому что контракт со Знарком ещё не подписан. Поэтому мы собрали экспертов, и вы все фамилии ещё узнаете. Через некоторое время выйдет информация на сайте, и вы всё это увидите. Для вас будет очень много интересного», — цитировал Третьяка «Матч ТВ».

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Не подтвердил назначение Знарка и первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

«Мы сейчас главную роль в фильме обсуждаем? Надо поговорить с Олегом Валерьевичем и обсудить это сейчас», — сказал 27 сентября Ротенберг.

Жамнов уже привлекался к работе со сборной России. Он входил в тренерский штаб Знарка на Кубке мира 2016 года и на победной Олимпиаде в Пхёнчхане. Именно он во время финального матча принял непростое решение о том, чтобы в конце встречи на лёд вышел Никита Гусев, который тогда спас команду от поражения в основное время.

При этом в основном Жамнов известен в мире хоккея не как тренер, а как генеральный менеджер. Он несколько лет занимал эту должность в «Витязе» и «Атланте», а также в «Спартаке», когда команду возглавлял Знарок. Иногда они вдвоём находились на скамейке во время матчей красно-белых и руководили командой. В последнее время Жамнов был руководителем академии «Спартака» и советником председателя наблюдательного совета клуба.

Тем не менее, некоторые эксперты высказали свои оценки назначению. Так, заслуженный тренер Владимир Плющев намекнул, что у Жамнова не хватает опыта для столь ответственной работы.

«Фёдоров тоже никогда не работал главным, однако он же принял легендарный клуб, считает, что всё это нормально. Сейчас тенденция такая: «Кто был никем, тот станет всем». Жамнов был в штабе сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане, возможно, это сыграло свою роль», — цитирует Плющева «Чемпионат».

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил беспокойство перестановками.

«Я не понял, что это был за трюк с назначением Знарка. Это удивительно! Мы свои решения меняем как перчатки. Для нормального понимания, как работает система, сложно найти объяснения. Надеюсь, окончательное решение нормальное. Лёша всегда говорил: «В команде должен быть рыжий». Он позитивный, умный и грамотный парень. Хочу пожелать ему удачи! Мы с ним по жизни давно идём, но не знаю, насколько для него это решение было в последний момент… Да и насколько он понимает важность принятого решения возглавить сборную. Будем смотреть. От души желаю только удачи!» — заявил Фетисов.