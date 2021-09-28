Фетисов — о назначении Жамнова: надеюсь, теперь уж решение точно последнее
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«Да, когда «назначили» Знарка, я вам сказал, что нужен специалист с опытом игры в НХЛ и пониманием, как работает система. Думаете, после назначения Жамнова мои отчаяния были услышаны? Всё очень и очень интересно складывается. Алексей Жамнов знает НХЛ, да и в сборной в разных ипостасях достаточно давно: есть авторитет среди игроков, насчёт харизмы не знаю», — цитирует Фетисова «Чемпионат».
Он заявил, что харизма была одним из качеств тренера, которого назначили ранее.
«Наверное, впервые в истории, когда за три дня поменяли решение по тренеру. Надеюсь, теперь уж оно точно последнее», — добавил Фетисов.
Он считает, что игроки должны знать тренера на Олимпиаде, под кого готовиться. Фетисов добавил, что у Жамнова есть временный дефицит.
Главным тренером сборной России был назначен Алексей Жамнов, хотя до этого сообщалось, что Олег Знарок возглавит команду на Олимпиаде в Пекине.
Ранее Алексей Жамнов прокомментировал своё назначение на новый пост.