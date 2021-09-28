Жамнов: шанс возглавить сборную России может быть только один раз в жизни

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал своё назначение на новый пост.

«Перед тем как принять это решение, я всё взвешивал — все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться», — цитирует Жамнова РИА Новости.

Он отметил, что главная задача сборной России одна — только победа.

«Что касается помощников, то сейчас я должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб, 12 октября пройдёт ещё одно коллегиальное совещание, где этот список должен быть утверждён», — добавил Жамнов.

Он также заявил, что именно с этой даты начнётся подготовка сборной России к Играм.

Ранее Назаров назвал Жамнова авторитетным и уважаемым человеком.