Жамнов: шанс возглавить сборную России может быть только один раз в жизни
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«Перед тем как принять это решение, я всё взвешивал — все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться», — цитирует Жамнова РИА Новости.
Он отметил, что главная задача сборной России одна — только победа.
«Что касается помощников, то сейчас я должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб, 12 октября пройдёт ещё одно коллегиальное совещание, где этот список должен быть утверждён», — добавил Жамнов.
Он также заявил, что именно с этой даты начнётся подготовка сборной России к Играм.
Ранее Назаров назвал Жамнова авторитетным и уважаемым человеком.