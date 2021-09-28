Назаров: Жамнов — авторитетный и уважаемый человек

Известный хоккейный специалист Андрей Назаров прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России.

«Пожелаем ему и всей сборной удачи! Отмечу ещё один важный момент. Алексей Жамнов прекрасно знаком со спецификой НХЛ, его знают все российские звёзды лиги, он авторитетный и уважаемый человек», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Он также отметил, что многие думают о небольшом тренерском опыте Жамнова. Хотя Назаров уверен в обратном, для него Жамнов — достойный кандидат.

Алексей Жамнов возглавил сборную России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Третьяк прокомментировал назначение Жамнова главным тренером сборной России на ОИ-2022.