Назаров: Жамнов — авторитетный и уважаемый человек

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Известный хоккейный специалист Андрей Назаров прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России.
Назаров: Жамнов — авторитетный и уважаемый человек
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«Пожелаем ему и всей сборной удачи! Отмечу ещё один важный момент. Алексей Жамнов прекрасно знаком со спецификой НХЛ, его знают все российские звёзды лиги, он авторитетный и уважаемый человек», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Он также отметил, что многие думают о небольшом тренерском опыте Жамнова. Хотя Назаров уверен в обратном, для него Жамнов — достойный кандидат.

Алексей Жамнов возглавил сборную России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Третьяк прокомментировал назначение Жамнова главным тренером сборной России на ОИ-2022.

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