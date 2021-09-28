Третьяк прокомментировал назначение Жамнова главным тренером сборной России на ОИ-2022

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России Алексея Жамнова.

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперёд. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог», — цитирует Третьяка официальный сайт Федерации хоккея России.

Он отметил, что важным фактором при принятии решения стало участие хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх в Пекине.

«При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ ещё нет. Как известно, оно будет до 10 января», — добавил Третьяк.

Напомним, что Алексей Жамнов возглавил сборную России по хоккею.

Ранее стало известно, что Знарок и Брагин войдут в тренерский штаб Жамнова в качестве консультантов.