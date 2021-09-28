Третьяк прокомментировал назначение Жамнова главным тренером сборной России на ОИ-2022
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- РИА Новости
«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперёд. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог», — цитирует Третьяка официальный сайт Федерации хоккея России.
Он отметил, что важным фактором при принятии решения стало участие хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх в Пекине.
«При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ ещё нет. Как известно, оно будет до 10 января», — добавил Третьяк.
Напомним, что Алексей Жамнов возглавил сборную России по хоккею.
Ранее стало известно, что Знарок и Брагин войдут в тренерский штаб Жамнова в качестве консультантов.