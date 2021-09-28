Знарок и Брагин войдут в тренерский штаб Жамнова в качестве консультантов

Тренеры Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной России по хоккею в качестве консультантов на Олимпийских играх в Пекине.

«Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов, мы благодарим их за согласие работать на этой должности», — цитирует Владислава Третьяка официальный сайт Федерации хоккея России.

Напомним, что ранее Третьяк заявил, что Знарок возглавит сборную России по хоккею. Позже он сказал, что ничего ещё не подтверждено.

Ранее Жамнов был назначен главным тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх.