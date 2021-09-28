Жамнов назначен главным тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх

Алексей Жамнов возглавит сборную России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР). Экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером Алексея Жамнова.

Напомним, что Владислав Третьяк заявил, что сборную России возглавит Олег Знарок, но позже отказался от своих слов.

Жамнов работал в национальной команде с 2016 по 2018 год в качестве ассистента Знарка.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее Брагин не стал комментировать возможные изменения в тренерском штабе сборной России.