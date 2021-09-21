Отсылки к Малевичу и русскому авангарду: в Санкт-Петербурге презентовали логотип ЧМ-2023 по хоккею

В Санкт-Петербурге представили логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года. На создание эмблемы дизайнеров вдохновили работы художника Казимира Малевича и русский авангард в целом. Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что стиль основоположника супрематизма был выбран не случайно — Малевич долгое время прожил в Санкт-Петербурге. А вице-президент организации Роман Ротенберг считает, что в логотипе нашёл отражение русский характер и культура. Между тем посетивший церемонию глава IIHF Рене Фазель выразил восхищение проектом нового стадиона, который возводится специально к турниру.

21 сентября в Санкт-Петербурге состоялась презентация логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года. В мероприятии приняли участие глава IIHF Рене Фазель, вице-губернатор города Борис Пиотровский, президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент организации Роман Ротенберг и специальный представитель по международным делам Павел Буре.

На эмблеме изображён силуэт хоккеиста в форме российской сборной на фоне национального флага. Создатели логотипа вдохновились работой известного художника Казимира Малевича «Спортсмены» и русским авангардом в целом. Как отметил Третьяк, образ был взят не спроста, ведь основоположник супрематизма продолжительное время проживал в Санкт-Петербурге вплоть до своей смерти в 1935 году. То есть, силуэт в какой-то мере подчёркивает то, что соревнования пройдут именно в культурной столице.

«Этот чемпионат для нас не первый. Уже медведей всех использовали и теперь вернулись к человеку. Россию всегда представляют, как медведя. А у нас сегодня хоккеист со своим орудием, который готов принять бой», — приводит слова президента ФХР «Матч ТВ».

Ротенберг в свою очередь обратил внимание на креатив дизайнеров, разработавших эмблему. По его мнению, итоговый вариант точно должен всем понравиться.

«Здесь и русский авангард, и русский характер, и вся наша культура. Уместить всё это в одном логотипе непросто, но наши дизайнеры хорошо постарались», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Чемпионат мира в Санкт-Петербурге должен пройти с 5 по 21 мая 2023 года и станет восьмым первенством планеты на территории России. Окончательно о проведении соревнований было объявлено в мае 2019-го на конгрессе в Братиславе. Примечательно, что аналогичный турнир проходил в городе в 2016-м году, но именно к предстоящему форуму специально будет построен новый ледовый дворец вместимостью более 20 тысяч зрителей, который станет одним из самых больших в мире. Знаменитый в недавнем прошлом нападающий и финалист Кубка Стэнли — 1994 Павел Буре даже сравнил его с аренами в Национальной хоккейной лиге.

«Огромная честь проводить чемпионат мира в нашей хоккейной стране. Это не только спортивный праздник, но и культурный. Стадион в Петербурге будет на 21,5 тыс. человек. Не уверен, что такие арены есть в НХЛ», — заявил Буре.

На данный момент ничего не должно помешать проведению турнира, хотя после введения санкций WADA появлялись предположения о возможном переносе соревнований в другую страну. Впрочем, Международная федерация хоккея неоднократно выражала свою поддержку России и уверяла, что соревнования точно пройдут в Санкт-Петербурге. Собственно, на прошедшем мероприятии глава IIHF отметил, что испытывает особенные чувства, когда посещает северную столицу.

«Очень рад, что здесь пройдёт чемпионат мира на совершенно новой арене. Помню, как в 2000 году Владимир Путин открывал чемпионат мира также на одной из новых арен. Но строящийся дворец однозначно превзойдёт предыдущий по своему величию. Это будущее хоккея», — сказал Фазель «Спорт-Экспрессу».

Он подчеркнул, что в Петербурге российская сборная уже сможет выступить под своим флагом и это позволит в большей степени прочувствовать атмосферу турнира. Функционер также заявил, что с нетерпением ждёт молодёжный чемпионат мира 2023 года, который примут Омск и Новосибирск, так как этот турнир не менее важен для IIHF.

«В России умеют организовывать большие мероприятия. Желаю России удачи в проведении турниров», — заключил Фазель.

В свою очередь Третьяк поблагодарил швейцарца за то, что в течение одного года в стране состоятся сразу два крупных события. По словам трёхкратного олимпийского чемпиона, строительство ледового дворца к ЧМ-2023 в северной столице идёт согласно графику, а также подчеркнул, что в Омске и Новосибирске тоже появятся новые арены.

«Для нас большая честь, что Санкт-Петербург примет чемпионат мира. Мы — хоккейная держава, которая умеет проводить мировые чемпионаты. И к каждому турниру мы строим новые стадионы... Представляете, какой это импульс для развития нашего хоккея? Мы получим три шикарных стадиона, на которых будут проводить матчи КХЛ. Хочу заверить, что мы проведём на самом высоком уровне все чемпионаты мира, которые нам выделили», — резюмировал президент ФХР.

Ротенберг тоже не упустил возможности выступить с благодарностью в адрес международной федерации. По его мнению, поддержка IIHF и помогла добиться проведения соревнований в России.

«Организация чемпионата мира — большой вызов для всех нас. Мы имеем серьёзный опыт в проведении крупных мероприятий, и ЧМ-2016 прошёл на очень высоком уровне. Всем понравилось в Санкт-Петербурге, была возможность посмотреть хоккей и пообщаться с болельщиками из разных стран. Все очень высоко оценили нашу организацию, и мы получили самую высокую оценку во всех отчётах. Поэтому мы и получили право на ЧМ-2023. Это мечта для нас и серьёзный вызов. Мы планируем провести турнир ещё лучше», — подытожил Ротенберг.