Третьяк высказался о проведении ЧМ-2023 по хоккею в России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о выборе места проведения чемпионата мира 2023 года.

«Петербург — гостеприимный и хоккейный город, который примет чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Это большая честь для нашей страны. Россия — хоккейная держава. Мы умеем проводить мировые первенства. К каждому чемпионату — в 2000 году, в 2007 году, в 2016 году — мы строим новые стадионы. И в Петербурге будет один из самых больших стадионов в мире на 22 тыс. зрителей. Он строится по графику. Хочется сказать спасибо строителям, мэрии, всем руководителям, которые участвуют в организации проекта», — цитирует Третьяка «Чемпионат».

Президент ФХР поблагодарил президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля за то, что в один год России доверили провести и взрослый, и молодёжный чемпионаты мира.

«В Омске и Новосибирске будут построены два новейших объекта. Представляете, какой импульс дал президент своим решением развитию нашего хоккея. Мы получаем три шикарные арены, на которых будут проводиться мировые первенства», — сказал он.

Также Третьяк высказался о логотипе чемпионата мира.

«Для логотипа чемпионата мы взяли образ из картины известного художника Казимира Малевича, который родился в Петербурге. Его имя знают в во всём мире», — сказал он.

Чемпионат мира пройдёт в Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Молодёжный чемпионат мира состоится в том же ходу и пройдёт в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла презентация официального логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года.