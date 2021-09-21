Представлен официальный логотип ЧМ-2023 по хоккею в России

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В Петербурге прошла презентация официального логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдёт в Санкт-Петербурге.
Представлен официальный логотип ЧМ-2023 по хоккею в России
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«Логотип ЧМ-2023 вдохновлен русским авангардом», — отмечает пресс-служба Федерации хоккея России.

Чемпионат мира пройдёт с 5 по 21 мая.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг прокомментировал предстоящий чемпионат мира по хоккею в Петербурге.

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