Представлен официальный логотип ЧМ-2023 по хоккею в России
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«Логотип ЧМ-2023 вдохновлен русским авангардом», — отмечает пресс-служба Федерации хоккея России.
Логотип ЧМ-2023 вдохновлён русским авангардом 🏒🔥#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/sftkWLjiCu— Хоккей России (@russiahockey) September 21, 2021
Чемпионат мира пройдёт с 5 по 21 мая.
Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг прокомментировал предстоящий чемпионат мира по хоккею в Петербурге.