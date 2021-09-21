Представлен официальный логотип ЧМ-2023 по хоккею в России

В Петербурге прошла презентация официального логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

© ФХР

«Логотип ЧМ-2023 вдохновлен русским авангардом», — отмечает пресс-служба Федерации хоккея России. Логотип ЧМ-2023 вдохновлён русским авангардом 🏒🔥#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/sftkWLjiCu — Хоккей России (@russiahockey) September 21, 2021 Чемпионат мира пройдёт с 5 по 21 мая. Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг прокомментировал предстоящий чемпионат мира по хоккею в Петербурге.