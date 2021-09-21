Ротенберг: ЧМ-2023 — это мечта для нас и серьёзный вызов

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Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды страны Роман Ротенберг прокомментировал предстоящий чемпионат мира 2023 года по хоккею в Санкт-Петербурге.
Ротенберг: ЧМ-2023 — это мечта для нас и серьёзный вызов
  • РИА Новости

«Мы все знаем великую историю нашего хоккея и нашу связь поколений. Организация чемпионата мира — большой вызов для всех нас», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Он также отметил, что Россия уже имеет успешный опыт проведения турниров такого масштаба.

«Поэтому мы и получили право на ЧМ-2023. Это мечта для нас и серьёзный вызов. Мы планируем провести турнир ещё лучше, чем провели в 2016 году», — добавил Ротенберг.

Он поблагодарил Рене Фазеля, Международную федерацию хоккея и всех остальных причастных к этому событию.

Ранее сообщалось, что Подколзин, Ткачёв и Денисенко будут претендовать на «Колдер Трофи» в НХЛ.

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